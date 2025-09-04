Fiumicino presente anche all’82ª edizione del Festival del Cinema di Venezia

Al Festival di Venezia presentata in anteprima la serie “Il Mostro” di Stefano Sollima, girata tra Maccarese e Testa di Lepre.

“La Città di Fiumicino si conferma essere a tutti gli effetti terra di cinema sia per le serie tv e i film girati finora nei vari territori, sia per i progetti futuri che interesseranno le diverse località a partire dai prossimi giorni. – è quanto afferma il Direttore della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, Alessandro De Nitto, che aggiunge – Nella settimana in cui il cinema è protagonista assoluto nel panorama internazionale della celluloide con l’82° edizione della mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia anche Fiumicino è presente al Festival con la serie tv di Stefano Sollima “Il Mostro”, presentato in anteprima presso la Sala Casinò.

La serie tv creata dallo stesso Sollima con Leonardo Fasoli, racconta le origini del caso del Mostro di Firenze, a partire dalla prima indagine, ricostruendo con minuziosità di particolari una delle inchieste più controverse e terrificanti della storia italiana tra gli anni ’60 e gli ’80. Molte delle scene descriventi le varie vicende sono state girate proprio a Fiumicino in particolare nelle località comprese tra Maccarese e Testa di Lepre. Le arterie principali di tali territori hanno fatto da sfondo per diverse settimane di alcuni dei più importanti ciak della serie. La fiction è stata realizzata dalla società di produzione cinematografica The Apartment insieme con AlterEgo. Il Mostro sarà una serie in quattro episodi diretta da Stefano Sollima, già regista di fiction come Romanzo Criminale e Gomorra e di film come Suburra e il più recente Adagio. Una delegazione della Commissione Cinematografica è presente alla mostra del cinema di Venezia per la presentazione della serie.

Ma Fiumicino sarà anche protagonista di nuove serie tv e film che diverse produzioni cinematografiche stanno progettando grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica, la quale sta fornendo tutta l’assistenza logistica ed organizzativa per la realizzazione delle riprese sul territorio. Ad oggi è già in cantiere la registrazione di un reality che coinvolgerà molti dei territori locali e diversi scouting per la scelta delle location migliori dove ambientare film di registi affermati nel panorama internazionale della cinematografia, con la città protagonista di un red carpet stellare”. – ha concluso Alessandro De Nitto, Direttore della Commissione Cinematografica di Fiumicino.