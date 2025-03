Fiumicino, Opposizione: “subito chiarimenti da Amministrazione comunale per la recinzione”

“Di questo chiederemo specifiche nei modi e nelle sedi previsti dal regolamento comunale”

“Chiediamo subito chiarimenti all’Amministrazione comunale per la recinzione apparsa durante la scorsa notte nella zona del faro” lo dichiarano i gruppi di opposizione.

“Dopo l’ultima commissione Giubileo in cui è stato affrontato il tema del porto crocieristico, il Sindaco aveva annunciato che, da quel momento, della questione porto avrebbe parlato direttamente ai cittadini. Peccato che i cittadini si svegliano ignari di quanto gli accade intorno. In quella stessa seduta, evidentemente, si sono dimenticati di dirci che avrebbero recintato l’area. Quali i motivi? Quali autorizzazioni? È questa la modalità che ci aspetta per la costruzione del porto? Di questo chiederemo specifiche nei modi e nelle sedi previsti dal regolamento comunale” concludono.