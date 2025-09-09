Fiumicino, nuovi orari invernali per il ponte 2 Giugno e il ponte pedonale

I nuovi orari entreranno in vigore dal 15 settembre 2025 fino al 7 giugno 2026.
Definiti gli orari invernali 2025/2026 del ponte mobile “2 Giugno” e del ponte pedonale.
Dal 15 settembre 2025 al 7 giugno 2026 sarà in vigore il nuovo calendario di manovra delle alzate del ponte, per una durata di circa 15 minuti.
Premesso che fino al 14 settembre resta valida l’ordinanza sindacale n. 22 del 5 giugno 2025, dal giorno successivo – per favorire la viabilità locale in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico – gli orari di sollevamento del ponte mobile “2 Giugno” e di apertura del ponte pedonale saranno i seguenti:
Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 14:30
Sabato, domenica e festivi: ore 8:30 e ore 15:00