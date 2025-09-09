Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 9 Settembre 2025

Fiumicino, nuovi orari invernali per il ponte 2 Giugno e il ponte pedonale

I nuovi orari entreranno in vigore dal 15 settembre 2025 fino al 7 giugno 2026.

Definiti gli orari invernali 2025/2026 del ponte mobile “2 Giugno” e del ponte pedonale.

Dal 15 settembre 2025 al 7 giugno 2026 sarà in vigore il nuovo calendario di manovra delle alzate del ponte, per una durata di circa 15 minuti.

Premesso che fino al 14 settembre resta valida l’ordinanza sindacale n. 22 del 5 giugno 2025, dal giorno successivo – per favorire la viabilità locale in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico – gli orari di sollevamento del ponte mobile “2 Giugno” e di apertura del ponte pedonale saranno i seguenti:

  • Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 14:30

  • Sabato, domenica e festivi: ore 8:30 e ore 15:00

Scritto da Fiumicino Online
Tags
nuovi orari Passerella Fiumicino Ponte Due Giugno
Articoli correlati

Fiumicino, nuovi orari invernali per il ponte 2 Giugno e il ponte pedonale

martedì, 9 Settembre 2025

"Sere d'Estate 2025": a Parco Leonardo con la B-And Wind Orchestra

martedì, 9 Settembre 2025
Articoli

Fiumicino, terminati i lavori di ristrutturazione dei bagni alla scuola Lido Faro

martedì, 9 Settembre 2025
Focus

La Grooveria di Fiumicino si conferma salotto letterario del litorale: presentazione de “La gabbia di Anna” di Maria Lovito

martedì, 9 Settembre 2025

L'ANVVFC di Fiumicino a controllo e tutela dei parchi del territorio

martedì, 9 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz