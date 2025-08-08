Fiumicino, inaugurato il nuovo sentiero ciclopedonale, tra il Lungomare della Salute e via del Faro

“Benvenuti sulla strada dove il mare accompagna ogni passo”

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato, ieri sera, il nuovo sentiero ciclopedonale in legno di collegamento tra il tratto terminale del Lungomare della Salute e Via del Faro.

Presenti al taglio del nastro, il Sindaco Mario Baccini, il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa e diversi consiglieri comunali, insieme con numerose rappresentanze delle Forze dell’ordine territoriali, in congedo e dell’associazionismo locale.

Come per l’area pedonale della Darsena, anche per la passerella ciclabile, l’Amministrazione ha voluto porre all’ingresso del percorso una targa a memoria dell’opera, nella quale è stata impressa la seguente frase: “Benvenuti sulla strada dove il mare accompagna ogni passo”.

La nuova passerella ciclabile prosegue il percorso del Lungomare della Salute in direzione di Via del Faro mediante un collegamento di 350 metri di “passeggiata naturalistica”, realizzata totalmente in legno di castagno. Il sentiero ligneo, totalmente illuminato mediante una fascia luminosa installata sui parapetti, è sollevato da terra di circa 80 centimetri per preservare le dune di sabbia presenti nell’ultimo tratto di spiaggia, ove si trova la tipica macchia mediterranea.

Per tale ragione il percorso della pista è stato realizzato con alcuni salti di quota e dislivelli con rampe dalle adeguate pendenze. Nel tratto sono presenti diversi spazi destinati al riposo con panchine, anch’esse in legno, e numerosi cestini per la raccolta dei rifiuti. Insieme ad essi è stata, anche, realizzata una gradonata al fine di consentire l’accesso diretto all’arenile, inserendosi in tal maniera armoniosamente con l’intero suggestivo paesaggio marino.

La passerella è larga 2,5 metri e completamente amovibile, proprio per tutelare l’habitat delle dune, installata direttamente sulla sabbia senza alcuna opera muraria o cementizia. L’intervento rientra nell’ambito del progetto di ristrutturazione della Darsena, finanziato sia dall’Amministrazione Comunale che dalla Regione Lazio.

“Siamo soddisfatti per questa ulteriore opera destinata alla mobilità sostenibile che si concluderà con la successiva realizzazione di una nuova rotatoria su Via del Faro. L’opera consentirà a cittadini e turisti di godere ulteriormente delle bellezze ambientali e naturalistiche della nostra Città, passeggiando in riva al mare, in bicicletta o a piedi, tra paesaggi gradevoli e tramonti da cartolina” ha affermato il Sindaco Mario Baccini