Fiumicino, grande successo per il concerto “Orchestra ma non troppo”

La nuova piazza-salotto di Fiumicino ha accolto l’esibizione della B-And Wind Orchestra diretta dal Maestro Cantarini.

L’evento del 31 agosto ha visto protagonista la coinvolgente esibizione della B-And Wind Orchestra, diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini, noto per la sua versatilità e competenza nella direzione e scrittura per orchestra di fiati, e ha concluso un fine settimana ricco di appuntamenti musicali di alto livello a Maccarese e Isola Sacra. L’iniziativa si è svolta nell’ambito di Sere d’Estate 2025.

Il repertorio di “Orchestra ma non troppo”, ensemble composto da 36 musicisti, ha proposto al pubblico un raffinato viaggio tra swing jazz, colonne sonore del Maestro Ennio Morricone e i tanghi di Astor Piazzolla, arricchito dalle interpretazioni canore di Anna Ragozzino, voce elegante e dal timbro potente.

“L’iniziativa ha confermato l’idoneità della Darsena, il nuovo ‘salotto urbano’ affacciato sul mare, come luogo per eventi culturali e sociali, grazie alla sua recente riqualificazione. Il design curato, l’accessibilità e la pedonalità della piazza rendono questo spazio perfettamente attrezzato per accogliere momenti di aggregazione e partecipazione – commentano gli assessori Monica Picca e Stefano Costa, presenti al concerto per i saluti istituzionali –. Complimenti ai musicisti, alla cantante e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima serata all’insegna della musica.”

La B-And Wind Orchestra si esibirà il 7 settembre alle 21.30 a Parco Leonardo, in piazza Michelangelo Buonarroti.