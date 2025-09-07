Fiumicino festeggia i 7 anni del Museo del Saxofono

Sette anni di musica, eventi e riconoscimenti internazionali per il museo che ha reso Fiumicino la “Città del Saxofono”.

di Dario Nottola

Buon compleanno al Museo del Saxofono di Fiumicino. Oggi ricorre, infatti, il settimo anniversario della costituzione del Museo, che si trova in via dei Molini a Maccarese e che attualmente sta ospitando il quarto “Fiumicino Jazz Festival”, nato su iniziativa del vulcanico Maestro Attilio Berni, con il sostegno del Comune e della Regione.

Un patrimonio di bellezza che contraddistingue la nostra città nel mondo. Sette anni ricchi di iniziative culturali di pregio e di importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali che hanno fortemente contribuito a caratterizzare musicalmente e culturalmente la nostra città affinché essa, sempre più, possa essere identificata come la Città del Saxofono. Il museo ospita la più grande collezione mondiale del genere, con gli strumenti musicali più rari e bizzarri mai costruiti: dal minuscolo soprillo di soli 32cm al gigantesco sub-contrabbasso J’Elle Stainer, dal Grafton Plastic di Ettore Sommaruga al mitico Conn O-Sax, dal Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft ai sax a coulisse, dai rothfoni al sax tenore Selmer Mark VI Varitone appartenuto a Sonny Rollins e molti altri ancora.

“In questi anni il Museo è diventato un vero presidio culturale e artistico: mostre, concerti, incontri, eventi che hanno portato a Maccarese artisti, appassionati e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Un luogo che non è solo memoria e valorizzazione di uno strumento straordinario, ma anche spazio vivo di comunità, capace di unire le persone attraverso la musica e l’arte. Un grande grazie ad Attilio Berni e a chi ogni giorno lavora con passione per far crescere questa realtà, e a chi continua a sostenerla con la propria presenza. Il Museo del Sassofono è un orgoglio per Maccarese e per tutto il nostro territorio”, sottolinea il consigliere Fabio Zorzi.

(Crediti Foto Museo del Saxofono)