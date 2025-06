Fiumicino, ecco tutti gli appuntamenti estivi fino a settembre

Tutti gli eventi (ad oggi) sul territorio a cura di associazioni, Pro Loco, Parrocchie, ecc.

di Dario Nottola

Mentre si attende di capire l’ “orizzonte” della programmazione degli eventi estivi dell’amministrazione comunale, ecco, al momento, un calendario di appuntamenti di spettacolo, culturali, gastronomici, sportivi, ecc., patrocinati (inseriti nel cartellone “Notti d’Estate Eventi Associazioni”) dal Comune e non, che saranno promossi da luglio a settembre, sul territorio di Fiumicino, da associazioni, Pro Loco, attività balneari e commerciali, parrocchie, ecc.

Al Museo del Sassofono di Fiumicino è nel vivo, per la sua sesta edizione, “Fai Bei Suoni“, la rassegna musicale estiva pronta ad animare le serate fino al 19 luglio. Sabato 28 giugno la scena sarà per il duo Cicci Santucci al la tromba e Luca Ruggero Jacovella al pianoforte con “La leggenda del pianista sull’oceano”, viaggio musicale tra le più celebri colonne sonore del cinema italiano ed internazionale, dai capolavori di Morricone a quelli di Rota. Domenica 29 il Museo aprirà le sue porte in orario serale per un omaggio a Gianmaria Testa: alle 19 si terrà la presentazione del libro “Una vita costantemente irregolare” di Antonio Urso, seguita dal concerto multimediale “Da questa parte del mare”. La sera di sabato 5 luglio sarà una festa piena di swing con “Una Botta di Swing””, spettacolo del batterista Alberto Botta, storico membro dell’orchestra di Renzo Arbore. Infine, il 12 luglio “The Sound of Blue” di Renato Gattone, con un omaggio a grandi del jazz come Ellington, Mingus e Mulligan, ed il 19 la band romana “Sixtofunk” , guidata dal bassista Christian Antinozzi.

Fino al 26 luglio, ecco le proposte di “Maccarese d’Estate 2025”, la rassegna della Maccarese spa. In agenda (info e Prenotazioni whatsapp al 337.1175780), tra l’altro, musica e danze al Castello San Giorgio, aperitivo al mandorleto, magia ed attività notturne speciali per famiglie e bambini al Vivaio della Maccarese, l’area verde lungo viale di Porto e via dei Collettori. Il calendario si aprirà venerdì 4 luglio, alle ore 19.30, con “Mandorleto, aperitivo al tramonto: Sound of Strange”, con Kasia Chojnacka al pianoforte e Carmelo Iorio ai sassofoni. Prosecco e mandorle offerte dall’azienda agricola. Sabato 5, alle 18, “Notte in tenda al Vivaio”: attività e giochi antichi a contatto con la natura. Sabato 12, alle 20.30, “Pizzica, Tarantelle e canti popolari del sud” nei Giardini Castello San Giorgio: in programma una lezione di pizzica con Franca Tarantino ed a seguire il Concerto a cura del gruppo musicale Aranira, con ingresso libero e gratuito. Sabato 19, alle 21, “Sconcerto d’amore” al Vivaio: concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore per grandi e piccini di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, con la Produzione della Compagnia Nando e Maila. Ingresso libero e gratuito. Infine, sabato 26, alle 20, “Visita notturna a lume di torcia “Le tracce dei folletti”: attività per bimbi dai 3 ai 6 anni, al Vivaio.

Ed ancora: la Proloco di Fregene e Maccarese lancia, per l’estate 2025, “Passi nel Tempo-Storie e segreti di Fregene e Maccarese”. Un viaggio nel tempo attraverso 16 tappe di passeggiate turistiche a piedi o in bicicletta che abbracciano tutte le ricchezze storiche,naturalistiche ed architettoniche delle due località e che coinvolgeranno tutto il mese di Luglio a partire da Giovedì 3, dove si andrà alla scoperta delle Ville degli anni ’20 e ’30; ma in agenda tappe anche alle Ville degli anni ’40 (il 4), al Villaggio dei pescatori (8), alle Ville degli anni ’60 (9), alla Casa Albero di Perugini (10), alle Pensioni scomparse (11), alla Torre Primavera (15), al Castello San Giorgio (17), ed altre ancora. Per partecipare ai Tour di “Passi nel Tempo ” si può mandare un messaggio whatsapp al numero: 331 395 2765con: Nome, Cognome, Titolo della Tappa alla quale si intende aderire. Il costo di ogni Tappa di “Passi nel Tempo” è di 15 euro. La serie di passeggiate guidate in bicicletta alla scoperta dei luoghi storici del nostro territorio di svolgeranno nell’arco di un’ora di tempo, in ogni tappa, per immergersi nel passato tra natura, architettura e racconti affascinanti. Alla fine di ogni passeggiata ci sarà aperitivo conviviale. Per il calendario completo del mese di Luglio si può consultare la locandina con tutte le date e tappe.

A Fregene la Cultura in primo piano con la Biblioteca Gino Pallotta, in via della Pineta 140, con incontri tra libri ed arte, tra cui spicca il 5 luglio, alle 18, l’appuntamento con la celebrazione del Trentennale della Biblioteca con l’intervento della grande scrittrice Melania Mazzucco per “La più elegante, la più intellettuale, la più profonda. Diana Karenne, l’ultima eroina di Melania Mazzucco”; sabato 19, alle 21, invece, in agenda l’incontro con lo storico dell’arte Sandro Polo. Sabato 26, in collaborazione con il Biodistretto Etrusco Romano, la presentazione del libro di Antonello Pasini, tra i più autorevoli scienziati del clima, “La sfida climatica”.

Per la musica dal vivo sono tornati a Fiumicino, su via Torre Clementina, i “Saturday Night live Summer Nights 2025” di “Cielo”: sabato 28 giugno alle 22.15 in scena “4Randy”.

Sul Lungomare della Salute “Rockin Lovers” presenta, in in collaborazione con “Base” la rassegna “Fiumicino Suona-Concerti sulla spiaggia” tutti i martedì e giovedì estate 2025: tra i primi appuntamenti martedì 1 luglio, alle 22, in scena “Rinascendo-Tributo a Rino Gaetano”, e giovedì 3 luglio, “883 live Come Max”.

Tornano, poi, le serate di musica live al Podere 676, in via Antonio Casetti a Testa di Lepre, con il “Podere Summer Fest”; ogni sabato sera un artista diverso: 28/06 Simone Nobile & his blues band; 05/07 BluArt; 12/07 SixtoFunk; 19/07 Zoo Tv U2 Tribute Band; 26/07 50Special – Cesare Cremonini cover band; 02/08 Sound Brazil; 09/08 Pop 2000; 16/08 Around The Corner; 23/08 Soundville e 30/08 Eleonora Belfiore.

Tornano poi, dal 3 luglio, i “Giovedì di Fregene”, proposti dall’Associazione Marina di Fregene, con l’isola pedonale serale su via Castellammare, tra via Castiglioncello e via Bordighera, con mercatini, arte auto e moto d’epoca.

Dal 16 luglio fino al 10 settembre, tutti i mercoledi, arriva poi, a Fregene, “Il Salotto” dalle 15 alle 24 in via San Fruttuoso a cura di Vivere Fiumicino Fregene, con mercatino, stand di prodotti a km 0, giochi, giostre. musica dal vivo, serate a tema, giochi di società, ecc.

Il 5 e 6 luglio, alle 21, nella Corte di Villa Guglielmi, a Fiumicino, torna il grande teatro della Compagnia teatrale affiliata alla Pro Loco, “I Proloquaci” con lo spettacolo “Stamo a Roma..Artro che Hollywood”, che negli anni scorsi ha proposto spettacoli come “Forza Venite Gente”, “Rugantino”, “Mamma mia!”, “Footlose”, ecc.

Dal 4 al 6 luglio appuntamento nel Borgo di Testa di Lepre con la “Festa del Patrono” organizzata dalla Pro Loco. Il 5, al Castello di Torrimpietra, alle 15, la sesta edizione della “Borsa di Studio Daniele Giuli Guerra” a cura della Pro Loco di Torre in Pietra Aps.

Il 12 luglio, alle 18, al Castello San Giorgio di Maccarese, sarà presentato il libro “Naturalista di campagna” di Riccardo Di Giuseppe.

Il 19 luglio, alle 18.30, a Fregene, presso il museo “Pianeta Azzurro” in programma un “Tributo ad Alba Gonzales” a cura della Pro Loco.

E poi in agenda un classico del territorio: “Woodstock a Tragliata” il 24 luglio al Borgo di Tragliata con Live band, Rock vibes, Street food, per una festa leggendaria, sotto le stelle e a piedi nudi sull’erba.

Dal 25 al 27 luglio torna la “Festa parrocchiale di S.Anna” a Passoscuro, mentre il 26, ad Aranova, un “must” dell’estate come lo “Schiuma Party e Laser Show” a cura dell’Associazione Crescere Insieme”.

Dal 25 luglio al 3 agosto, al Parco del Perugino, a Parco Leonardo, spazio alla gastronomia con la “Festa Cozza e Pecorino Fiumicino” proposta dall’Associazione Nuovo Faro Aps, con stand, musica, spettacoli, giostre.

Non può mancare la tradizione con la 35/ma edizione della “Sagra del Pollo ruspante” di Tragliatella, dal 31 luglio al 3 agosto, con stand gastronomici, tornei, spettacoli (Pablo e Pedro con Tony Gullo il 1/8), giochi e gare proposti dalla Pro Loco in via delle Pertucce.

Il 3 agosto, dalle 9.30, a Palidoro-Tragliatella la 13/ma edizione della “Maratona Salvo D’Acquisto” organizzata dall’Ass. Nazionale Carabinieri Torrimpietra Palidoro.

A Ferragosto, poi, si celebreranno i tradizionali riti in onore della Madonna dell’Assunta con le rispettive Feste patronali delle parrocchie Santa Maria Porto della Salute, a Fiumicino, e Santa Maria Assunta, a Fregene (dal 14 al 17 agosto). A Fiumicino la Sacra Immagine della Madonna sarà imbarcata per la tradizionale processione a mare di Ferragosto, a Fiumicino. Un rito che ha quasi un secolo di storia. Le banchine del porto canale saranno le tribune naturali per ospitare le migliaia di fedeli e visitatori che assisteranno al rito. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare.

Dal 28 al 31 agosto ci sarà poi la tradizionale Festa della Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, all’Isola Sacra, con ogni sera spettacoli, gastronomia, stand, presso il campo sportivo parrocchiale.

Il folklore e le tradizioni saranno al centro, dal 9 all’11 settembre, del “Palio dei Fontanili” a Testa di Lepre: una rievocazione storica, in costume, che coinvolge gli spettatori in un viaggio indietro nel tempo. Ad accompagnare i visitatori nella storia di Testa di Lepre saranno figuranti in costume d’epoca. Ad accendere le giornate di festa giochi e spettacoli; la sfilata avrà come cornice suggestiva il Borgo. E ci sarà anche la prima edizione della “Battle of the Bands” per il “Palio Band Contest”.

Dal 12 al 14 settembre Piazzale Molinari, ad Isola Sacra, ospiterà il “Grand Prix Fiumicino Acquabike” a cura dell’Asd Cats Sub Roma 2000.

Dal 19 al 21 settembre, infine, via Torre Clementina, dalle 10 alle 24, sarà la location di “Gusto Italia-Fiera della Tipicità italiana e tradizione artigianale” a cura dell’Ass. Italia Eventi.