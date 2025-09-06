Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 6 Settembre 2025

Fiumicino, arte e musica in Via Torre Clementina con il Mercato dell’Artigianato Artistico

In mattinata anche gli assessori Monica Picca e Stefano Costa hanno visitato l’iniziativa.

Stand colorati, lavorazioni artistiche su legno e cuoio, mosaici, ceramiche, vasi decorativi e le celebri bamboline amigurumi: è il cuore del Mercato dell’Artigianato Artistico, in corso oggi fino alle 24.00 lungo Via Torre Clementina e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Tredici espositori propongono oggetti unici e creazioni realizzate anche con materiali di recupero, dalle lampade ai bicchieri in vetro riciclato. In mattinata gli assessori Monica Picca e Stefano Costa hanno visitato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di valorizzare la creatività locale.

Il programma offre anche workshop gratuiti, come la realizzazione di un portachiavi all’uncinetto e di cesti in corda naturale, con posti limitati. La giornata si chiuderà in musica con l’esibizione dal vivo del chitarrista e cantante cubano Manuel.

