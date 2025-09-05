Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 5 Settembre 2025

Fiumicino, al via un weekend di musica: tre serate gratuite da non perdere

Dal cantautorato italiano alla dance anni ’90, fino alla musica orchestrale: appuntamento il 5, 6 e 7 settembre tra Aranova e Parco Leonardo.

 

Torna la grande musica nel territorio di Fiumicino con un fine settimana ricco di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. Tre serate, tre stili musicali diversi per accontentare ogni gusto: dalla canzone d’autore, alla disco dance anni ’90, fino alla musica orchestrale.

Si parte questa sera, venerdì 5 settembre, alle 21.30 ad Aranova (via Siliqua, angolo via Austis), con un grande nome della musica italiana: Amedeo Minghi. Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la storia della canzone d’autore.

Sabato 6 settembre, sempre alle 21.30 e sempre ad Aranova, spazio all’energia della dance anni ’90 con l’esplosiva serata “A tutto Volume ’90”: un viaggio nel tempo tra le hit più amate delle discoteche, per ballare e divertirsi fino a tarda sera.

Il weekend si chiude domenica 7 settembre al Parco Leonardo, in Piazza Michelangelo Buonarroti, con il ritorno sul palco della B-Wind Orchestra. Dopo il grande successo dello scorso fine settimana in Darsena, l’ensemble propone un nuovo concerto dedicato a tutti gli appassionati di musica orchestrale, con inizio alle 21.30.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Focus

Al Castello di Torre in Pietra torna l’evento “Scrittoridabere e Musicadassaggiare”

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

Fiumicino, al via un weekend di musica: tre serate gratuite da non perdere

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

Granaretto, al via il montaggio della struttura del nuovo polo natatorio

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

C-Cat 65 lascia gli ormeggi a Fiumicino per il debutto internazionale al Cannes Yachting Festival

venerdì, 5 Settembre 2025
Articoli

Fregene, weekend tra natura e dinosauri all’Oasi WWF di Macchiagrande

venerdì, 5 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz