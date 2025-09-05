Fiumicino, al via un weekend di musica: tre serate gratuite da non perdere

Dal cantautorato italiano alla dance anni ’90, fino alla musica orchestrale: appuntamento il 5, 6 e 7 settembre tra Aranova e Parco Leonardo.
Torna la grande musica nel territorio di Fiumicino con un fine settimana ricco di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. Tre serate, tre stili musicali diversi per accontentare ogni gusto: dalla canzone d’autore, alla disco dance anni ’90, fino alla musica orchestrale.
Si parte questa sera, venerdì 5 settembre, alle 21.30 ad Aranova (via Siliqua, angolo via Austis), con un grande nome della musica italiana: Amedeo Minghi. Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la storia della canzone d’autore.
Sabato 6 settembre, sempre alle 21.30 e sempre ad Aranova, spazio all’energia della dance anni ’90 con l’esplosiva serata “A tutto Volume ’90”: un viaggio nel tempo tra le hit più amate delle discoteche, per ballare e divertirsi fino a tarda sera.
Il weekend si chiude domenica 7 settembre al Parco Leonardo, in Piazza Michelangelo Buonarroti, con il ritorno sul palco della B-Wind Orchestra. Dopo il grande successo dello scorso fine settimana in Darsena, l’ensemble propone un nuovo concerto dedicato a tutti gli appassionati di musica orchestrale, con inizio alle 21.30.