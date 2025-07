Domenico Parente eletto Vice Presidente I.P.A., International Police Association

“Un ruolo prestigioso che mi impegnerò a ricoprire collaborando attivamente”

Si è tenuto a Fiumicino, alla presenza di oltre trecento associati, il Congresso del Comitato Locale Roma Fiumicino dell’I.P.A., International Police Association, che ha eletto Vice Presidente Domenico Parente.

L’I.P.A. è un’Associazione di Polizia che si propone il nobile obiettivo di diffondere l’unione, l’amicizia e la cooperazione fra gli appartenenti alle diverse forze di Polizia di tutti gli Stati del mondo e di elevarne, nel contempo, il livello culturale, mediante la collaborazione e il sostegno di attività professionali, culturali, sportive e ricreative. L’organizzazione è riconosciuta in tutto il mondo ed attualmente è presente in 68 nazioni, contando circa 400.000 iscritti. L’I.P.A., nata per abbattere ogni limite di territorio, di razza e di lingua, è, altresì, riconosciuta a livello nazionale quale ente del terzo settore.

Il Comitato Locale di Roma Fiumicino ha raggiunto anch’esso un risultato apprezzabile, ottenuto attraverso sacrifici ed il forte spirito di coesione che accomuna tutti gli associati, compreso il neo Vice Presidente Domenico Parente, che mettono a disposizione della collettività il loro tempo libero e le loro specificità, mediante la collaborazione ed il sostegno di iniziative culturali ed umanitarie.

Domenico Parente, particolarmente attivo sul territorio locale, già appartenente alla Polizia di Stato, quale esperto in sicurezza, ha ricoperto negli anni diversi incarichi, tra cui quello di segretario del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, Delegato alla Sicurezza per il Comune di Fiumicino ed oggi incaricato Ater per le questioni abitative.

“Ringrazio il Presidente del Comitato Locale Roma Fiumicino dell’International Police Association, Cav. Giuseppe De Niro, e tutto il consiglio direttivo per la mia elezione a Vice Presidente. Un ruolo prestigioso che mi impegnerò a ricoprire collaborando attivamente nella realizzazione dei nobili obiettivi che l’I.P.A., fondata nel 1957, si propone a tutela dell’amicizia, della cooperazione e dell’impegno sociale”. – ha dichiarato a margine della sua elezione il neo eletto Vice Presidente I.P.A. Domenico Parente.