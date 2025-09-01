Domani l’esordio di Edoardo Giordan nel Campionato del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025

Gli auguri del sindaco Mario Baccini.

di Dario Nottola

Esordirà domani l’atleta di Torrimpietra, Edoardo Giordan, nel Campionato del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025. Saranno le prove individuali di sciabola maschile e spada femminile ad aprire il programma iridato in Corea del Sud, con sei azzurri in pedana nella giornata inaugurale. Per l’Italia saranno in gara tra gli sciabolatori Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci nella categoria B, e per l’appunto, Edoardo Giordan e Mattia Galvagno nella A. Nelle prove delle spadiste, invece, toccherà a Sofia Garnero nella categoria A e a Julia Markowska nella B.

“La nostra città saluta con orgoglio Edoardo Giordan che è in Corea del Sud per vestire ancora una volta i colori dell’Italia ai Mondiali di scherma paralimpica. Atleta straordinario, esempio di determinazione e ambasciatore del nostro territorio nel mondo, Giordan si prepara ad affrontare una nuova e importante sfida sportiva – è l’augurio del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini –. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità esprimo il nostro più sincero sostegno e l’augurio di portare a casa un risultato all’altezza del suo straordinario talento. Seguiamo con entusiasmo il cammino della Nazionale e faremo tutti il tifo per Edoardo!”.

Per quattro dei sei portacolori italiani impegnati domani – Jacquier, Galvagno, Garnero e Markowska – si tratterà del debutto da convocati in un Mondiale all’estero, mentre arrivano reduci dalle Paralimpiadi di Parigi sia Paolucci che Giordan, quest’ultimo medaglia di bronzo sia ai Giochi 2024 che all’ultimo Mondiale di Terni 2023. Tanta l’emozione, non solo tra gli esordienti, ma altrettanta la determinazione nonché la consapevolezza d’aver preparato al meglio l’appuntamento internazionale più importante della stagione, che apre il nuovo quadriennio paralimpico.

Nella mattinata di oggi, nell’area warm up dell’Iksan Gymnasium, venue iridata che presenta un allestimento di grande impatto, gli azzurri guidati dai CT Antongiulio Stella per la sciabola, Michele Tarantini per la spada e Alessandro Paroli per il fioretto, con il supporto dello staff, hanno svolto una sessione d’allenamento della vigilia con la presenza del gruppo al gran completo, guidato dalla capo delegazione Bebe Vio Grandis.

(Crediti: foto Bizzi/ Ufficio stampa Federazione Italiana Scherma)