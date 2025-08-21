Discarica abusiva sotto sequestro: il Comune dichiara guerra a chi avvelena la città

Severini: “Ordinata la bonifica immediata e videosorveglianza potenziata per stanare chi inquina”

“Mi unisco ai ringraziamenti per l’egregio lavoro svolto dai Carabinieri di Fiumicino per aver individuato due persone responsabili della maxi discarica di rifiuti su via Passo della Sentinella” dichiara Roberto Severini, presidente consiglio comunale Città di Fiumicino.

“Un blitz che ci ha permesso – aggiunge – di emanare un’ordinanza sindacale che impone l’immediata bonifica dell’area purtroppo nuovamente ferita da questo scempio che mette a repentaglio la salute della collettività”.

“Grazie al sostegno delle Forze dell’ordine e della Polizia locale, continuiamo questa ‘guerra santa’ contro quei pochi che vogliono distruggere la nostra bellissima città. Faremo tutto ciò che è in nostro potere, a partire dal potenziamento di un piano di videosorveglianza, per smascherare e inchiodare alle loro responsabilità chi inquina” conclude Roberto Severini