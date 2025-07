Diritti d’imbarco aeroportuali: dal Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre 5 milioni di euro versati nelle casse comunali

Baccini: “Gli uffici comunali sono già al lavoro per definire la destinazione operativa dei fondi incassati”

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9556/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto al versamento nelle casse del Comune di Fiumicino di oltre 5 milioni di euro, dovuti a titolo di addizionale comunale sui diritti d’imbarco aeroportuali.

Le risorse, attese da tempo, saranno destinate all’implementazione delle infrastrutture esistenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di favorire una più efficiente integrazione tra il sistema aeroportuale e la città che lo ospita.

“Siamo soddisfatti di questo risultato – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – frutto dell’impegno costante della nostra Amministrazione nel tutelare gli interessi del territorio. Un passo concreto nel percorso di riqualificazione urbana che intendiamo portare avanti, promuovendo Fiumicino come modello di sviluppo sostenibile, ordinato e integrato, in cui le attività imprenditoriali e turistiche diventino vere risorse per la collettività. Gli uffici comunali sono già al lavoro per definire la destinazione operativa dei fondi incassati, con l’obiettivo di tradurre in azioni tangibili la visione di una città moderna, funzionale e attenta ai bisogni dei cittadini” conclude il Primo Cittadino