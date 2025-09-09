Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per la blue economy: finanziato anche progetto Fiumicino per la riqualificazione dei lungomare

Previsti fondi per arenili, arredo urbano, smart mobility e accessibilità nei comuni costieri.

di Dario Nottola

C’è anche il progetto di Fiumicino tra i 21 che la Regione Lazio finanzierà per la riqualificazione dei litorali, rilanciando così la sua strategia sulla blue economy con un investimento complessivo che sale a oltre 35 milioni di euro rispetto ai 27 milioni inizialmente previsti. Le nuove risorse saranno destinate alla riqualificazione dei lungomare, al sostegno delle imprese della filiera del mare e a un inedito piano per l’internazionalizzazione del settore nautico e blue. Nel corso di un incontro con i sindaci dei Comuni costieri, la vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, ha reso noto il pacchetto di misure che rappresenta il più ampio stanziamento mai realizzato nella Regione in favore dell’economia del mare.

Fondi raddoppiati per la legge del Litorale. La prima grande novità, infatti, riguarda i Comuni costieri, che potranno contare su un ulteriore stanziamento da 10 milioni di euro per interventi di riqualificazione urbana. In totale saranno investiti 24 milioni di euro per 21 progetti, tra cui, per l’appunto, un piano di Fiumicino: riqualificazione degli arenili, arredo urbano, smart mobility e miglioramento dell’accessibilità.

Novità assoluta di quest’anno è il lancio del piano per l’internazionalizzazione, che permetterà alle imprese del comparto blue e nautico del Lazio di partecipare ai principali eventi europei del settore.

“Con questo investimento senza precedenti – evidenzia Angelilli – il Lazio conferma il suo primato come prima regione italiana ad aver approvato una legge sulla Blue Economy. Alla riqualificazione delle coste affianchiamo ora una forte azione a favore delle imprese del mare, in particolare nel settore nautico e dell’innovazione”.

Ad ottobre saranno lanciati gli Stati Generali della Blue Economy del Lazio e nel 2026 ci sarà il Salone del Mare del Lazio, un grande evento diffuso che coinvolgerà tutto il territorio.