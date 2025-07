Da Passoscuro a Fiumicino, un weekend tra musica, cinema e streetfood

In programma spettacoli dal vivo, incontri culturali, proiezioni all’aperto e sapori da tutto il mondo

di Dario Nottola

Da domani e per tutto il weekend, sul territorio di Fiumicino, spazio a concerti, gastronomia, cinema, visite ed incontri culturali. È quanto propone il cartellone delle “Notti d’Estate” proposto da Pro Loco ed associazioni, con il patrocinio del Comune, accanto alla programmazione estiva di altre realtà assai attive.

Prosegue domani l’iniziativa “I Giovedì di Fregene“, organizzata dall’Associazione Commercianti Marina di Fregene, con un tratto di via Castellammare isola pedonale e che ospita “Orgoglio Italiano” con auto italiane d’epoca dal 1941 al 1980 , mercatini artigianali, giostre e musica, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere le attività locali e offrire occasioni di socialità e intrattenimento a residenti e turisti.

Sempre domani nuova tappa, con la Pro Loco, di “Passi nel Tempo” alla scoperta delle storie e dei segreti delle località di Fregene e Maccarese: alle 18 l’appuntamento sarà con “A spasso nella natura: i Parchi e le Riserve“.

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, in piazza Domenica Santarelli a Passoscuro, si terrà l’evento “International Street Food“: dalle 18 alle 24 il tour nazionale con Street Food internazionali, Birra Artigianale di micro birrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale, opzioni di cibo e birra senza glutine.

Sabato, alle 21.30, il Museo del Saxofono chiude la rassegna estiva “Fai bei suoni” con il concerto dei “SixtoFunk” : il gruppo romano, nato sotto la guida del bassista e arrangiatore Christian Antinozzi , fonde con originalità l’improvvisazione jazz con le ritmiche travolgenti del funk. Il nome stesso della band è un omaggio al luogo in cui tutto ha avuto inizio: Ponte Sisto, nel cuore di Roma, dove i musicisti si ritrovavano a suonare dal vivo, in strada, a diretto contatto con le persone. Un legame autentico con la città e con il pubblico, che si riflette nel loro stile aperto, comunicativo, mai scontato. I SixtoFunk portano sul palco un suono compatto ma ricco di sfumature, costruito attorno al basso pulsante di Antinozzi, che dopo anni di studio – tra jazz, armonia e contrabbasso – ha sviluppato uno stile musicale personale e riconoscibile. Con lui ci saranno Danilo Gambardella alle tastiere, musicista dal talento precoce e raffinato tocco jazz, Claudio Del Broccolo alla batteria, la cui formazione solida affonda le radici nella tradizione e nell’esperienza live dei festival e Igor Marino al saxofono, apprezzato per la sua versatilità e le tante collaborazioni con grandi nomi della scena jazzistica italiana.

Sempre sabato, alle 21, per la rassegna “Maccarese d’Estate” in scena “Sconcerto d’amore” al Vivaio storico in via dei Collettori, con ingresso libero (consigliato portare un cuscino o una coperta): un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore per grandi e piccini di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, con la Produzione della Compagnia Nando e Maila.

A Fregene, invece, alle 21, nella Biblioteca Gino Pallotta l’ incontro-racconto con lo Storico dell’Arte Sandro Polo sulle figure di Giorgio Morandi e Filippo De Pisis.

Musica revival, infine, in via Torre Clementina, a Fiumicino, lungo il porto canale, per la rassegna “Saturday Night Live Summer 2025” di “Cielo”: alle 22.15 il concerto tributo ai Bee Gees con il gruppo dei “Tree Gees”.

A Fregene di scena la rassegna estiva “Cinemadamare” allo stabilimento della Marina Militare sul Lungomare di Levante 19, con proiezioni alle 21.30, grazie all’adesione all’iniziativa

“Cinema Revolution”, che permette di acquistare il biglietto a soli 3,50 euro per i film italiani ed europei, mentre resta invariato a 6 euro il costo per le pellicole internazionali.

Di seguito la programmazione del mese di luglio:

giovedì 17 Lilo & Stitch

venerdì 18 “30 notti con il mio ex”

domenica 20 Sonic 3 – Il film

lunedì 21 Paternal leave

martedì 22 F1 – Il film

mercoledì 23 Dragon Trainer

giovedì 24 Nonostante

venerdì 25 Follemente

domenica 27 Elio

lunedì 28 Le assaggiatrici

martedì 29 La città proibita

mercoledì 30 Jurassic World – La rinascita

giovedì 31 Lilo & Stitch