Da oggi l’Area C della Pineta di Fregene è dedicata a Papa Clemente IX

Questa mattina la cerimonia; il Pontefice diede il via alla piantumazione nel 1666.

di Dario Nottola

Con una cerimonia, il Comune di Fiumicino ha intitolato stamattina a Papa Clemente IX l’area C della Pineta di Fregene, che si trova tra via Portovenere e viale della Pineta. Perché questa dedica? Il Pontefice diede il via, nel 1666, alla piantumazione del polmone verde di oltre 30 ettari, oggi Pineta monumentale, e di cui un’altra area, la “A”, è da tempo intitolata al Maestro del cinema Federico Fellini, che vi girò alcuni dei suoi film più rappresentativi come Lo Sceicco bianco, La città delle donne e Giulietta degli spiriti, e visse a lungo nella località assieme a Giulietta Masina.

La targa, nel corso della cerimonia, è stata svelata dal vice sindaco Giovanna Onorati, dal Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto S. Rufina, Monsignor Gianrico Ruzza, dai cittadini e da una rappresentanza dell’associazione Autonomia da Fiumicino, che aveva lanciato la proposta per l’intitolazione, fatta propria, con una delibera, dall’amministrazione comunale.

“Papa Clemente IX lo ricordiamo anche per la sua sensibilità per le Arti, per l’ambiente, per ciò che ha fatto per i territori del Lazio: quindi tributargli un’area del polmone verde è assai importante, come esempio di amore e sensibilizzazione per l’ambiente, affinché tutti noi possiamo sempre più prenderci cura di un territorio come il nostro, esteso per ben 222 km quadrati, uno dei più grandi d’Italia”, ha evidenziato Onorati.

“È bello sottolineare quanto la Chiesa, quando aveva possedimenti in zone dello Stato Pontificio, abbia fatto per il bene comune, attraverso un suo welfare: dobbiamo quindi riscoprire una storia dove l’aspetto religioso sia integrato con quello umano, al servizio della popolazione. Basti pensare alle opere di bonifica, concretizzate nel ventesimo secolo ma iniziate di fatto nel XVIII secolo; oggi siamo, pertanto, chiamati a vivere il valore dell’unità e dell’integrazione tra cittadini e Istituzioni e a difendere i valori della civiltà e dell’ambiente, e la difesa del creato che fa parte del magistero di Papa Francesco, cercando di dare una prospettiva di armonia al nostro futuro minacciato dalle tendenze all’autocrazia e dalla delusione nei confronti della democrazia, bene da difendere”, ha sottolineato Ruzza prima della Benedizione, accompagnato dal parroco di Fregene, Don Giuseppe Curto, e dall’Incaricato alle politiche giovanili, Tommaso Campennì.

Autonomia da Fiumicino, pronta già a donare 7 giovani pini da piantumare nell’area, non nasconde, ringraziando il Comune, “soddisfazione per l’intitolazione a Papa Clemente IX dell’Area C della meravigliosa Pineta di Fregene, poiché è un esempio concreto del ‘buon operare’: ora si dovrà anche dare inizio a un grande e pianificato programma di piantumazione di nuovi alberi, nonché alla realizzazione del ‘Parco degli Artisti’, all’interno del quale verranno piantati nuovi alberi intitolati a uomini di cinema, di arte, di scienza e di cultura che hanno scelto Fregene come laboratorio delle proprie riconosciute genialità.