Ztl estiva su via Torre Clementina: stretta su traffico e sosta selvaggia

Il Comune studia fasce orarie e nuove tecnologie per rendere più vivibile il centro sul porto canale, tutelando attività e visitatori

Stop a sosta selvaggia e traffico più regolamentato. Questi tra gli obiettivi per cui l’amministrazione comunale di Fiumicino vuole, durante la stagione estiva, istituire una Ztl, limitata in alcune fasce orarie, su via Torre Clementina.

In tale periodo il centro storico della città, lungo il porto canale, ormai sempre di più registra un’alta frequentazione di visitatori romani, turisti stranieri, ecc., per la presenza di numerose attività di ristorazione. A tal proposito sta portando avanti uno studio per tale provvedimento sulla “main street”, valutando anche eventuali modifiche alla viabilità circostante con l’obiettivo di ridurre il traffico interno al Borgo Valadier ed oltre.

Lo scorso anno sono state sperimentate alcune soluzioni ma quest’anno s’intende fare un passo in avanti, strutturando meglio l’intervento attraverso fasce orarie definite e l‘utilizzo di tecnologie a supporto della ZTL.

L’amministrazione – a quanto si è appreso – ha incontrato i commercianti di via Torre Clementina per ascoltare le loro esigenze e raccogliere proposte, cercando di individuare soluzioni che permettano a ristoranti, bar e attività commerciali di continuare a lavorare normalmente, garantendo al contempo ai cittadini, ai turisti e alle famiglie la possibilità di godere di uno spazio urbano più vivibile. L’obiettivo è restituire alla città, dopo anni, un luogo ideale per passeggiate lungo il fiume e nel cuore del centro, in una delle aree più caratteristiche e importanti del comune, spesso però segnato da forte sosta selvaggia soprattutto nei weekend.

“I ristoratori con il loro lavoro danno una forte immagine al nostro territorio, noto in tutta Italia anche grazie all’alta qualità l’enogastronomia locale. La volontà dell’Amministrazione è quella di non danneggiare le attività, ma di trovare un equilibrio tra le esigenze economiche e il diritto di tutti a godere degli spazi pubblici senza i disagi del traffico e della sosta selvaggia, soprattutto nei fine settimana”, viene evidenziato