Violento temporale sul territorio comunale di Fiumicino, con strade allagate e black out elettrico

Nella zona di via della Pesca l’intervento della protezione civile della Misericordia

Mattinata complicata a causa del maltempo sul territorio comunale di Fiumicino. Allagamenti di strade per via del forte temporale, a tratti con grandine, che sta interessando, a diverse riprese, dalle ore 10, anche il litorale.

In particolare, allagamenti hanno riguardato le zone di Isola Sacra e Focene, come l’area di via Consorzio Focense e di viale Focene, con relative traverse, con conseguenti rallentamenti alla circolazione. Idem, via Torre Clementina fino alla zona del molo nord, lungo il porto canale. In quest’ultimo tratto, zona via della Pesca, sta intervenendo una squadra della protezione civile della Misericordia.

Un black out elettrico ha poi interessato porzioni di Isola Sacra e di Focene. Il parco archeologico ha reso noto sulla propria pagina social che la Necropoli di Porto all’Isola Sacra nella giornata odierna rimarrà chiusa al pubblico per “problemi di fornitura della corrente elettrica non dipendenti dal Parco”.