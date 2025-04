Vigili del Fuoco salvano una mucca nel Tevere a Dragona

L’animale è stato trovato ancora vivo e in buone condizioni di salute.

Nel pomeriggio di ieri, 21 aprile, intorno alle ore 15:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti il salvataggio di una mucca caduta all’interno del fiume Tevere.

L’allarme è scattato nella zona di Dragona, dove il bovino è stato localizzato grazie all’impegno della squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Ostia, con il supporto dei Sommozzatori e dell’elicottero VF Eli 140.

La mucca è stata tratta in salvo in prossimità di via Sarnico. Fortunatamente, l’animale è stato trovato ancora vivo e in buone condizioni di salute, nonostante la situazione critica.

