Videosorveglianza, approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento per l’attivazione di 125 videocamere

Baccini: “L’approvazione del regolamento è un passo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio”

Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato, questa mattina, il nuovo regolamento per le riprese degli impianti di videosorveglianza, permettendo la riattivazione del sistema. Il sistema, composto inizialmente da 120 telecamere, verrà potenziato con ulteriori 5 dispositivi. Questi comprendono videocamere di “confine”sulle arterie d’ingresso del Comune costiero, telecamere “urbane” ubicate nelle principali località e zone urbanizzate, e telecamere sulla “linea di costa” nei lungomari di Isola Sacra, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro.

La rete di videosorveglianza è stata aggiornata con un moderno server, in grado di gestire le crescenti esigenze operative. Sono in corso i rilievi per la riattivazione degli impianti che saranno operativo in pochi giorni garantendo un primo blocco di 40 apparati che mano mano verranno incrementati fino alla riattivazione totale.

“L’approvazione del regolamento è un passo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Con questo sistema, potremo garantire una maggiore protezione sia ai residenti, che sono circa 84.000, sia ai turisti, che durante il periodo estivo fanno salire la popolazione in maniera esponenziale”.

“L’amministrazione precedente – ha aggiunto il primo cittadino – aveva disattivato l’apparato di controllo per mancanza di manutenzione, causando disagi soprattutto alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine. Ora, grazie all’aggiudicazione della gara per la manutenzione, il sistema di videosorveglianza sarà potenziato e reso operativo. Inoltre nel 2015, il Consiglio Comunale aveva introdotto il primo regolamento per disciplinare il sistema di videosorveglianza. Tuttavia, con l’approvazione delle nuove leggi europee sulla privacy nel 2016, è diventato necessario aggiornare il regolamento per garantirne la piena conformità”.

“La proposta di oggi, quindi – ha concluso Baccini – introduce un quadro normativo rinnovato che risponde alle attuali esigenze di tutela della privacy e sicurezza dei cittadini come stabilito dagli standard Europei“.