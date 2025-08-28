Viabilità, temporaneamente chiusa per incendio l’Autostrada A91 “Roma-Fiumicino”

Il traffico in direzione Roma deviato presso l’uscita “Parco de Medici”
A causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le carreggiate, l’autostrada A91 Roma Fiumicino all’altezza del km 2.
Il traffico in direzione Roma viene deviato presso l’uscita “Parco de Medici”.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.