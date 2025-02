Viabilità, inaugurato il ponte provvisorio tra via delle Idrovore e viale di Porto

Proseguono le operazioni che permetteranno il rifacimento definitivo di Ponte Ceci

Oggi è stato ufficialmente inaugurato il ponte provvisorio tra via delle Idrovore e viale di Porto, un’opera attesa da tempo. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, l’assessore Angelo Caroccia, e i Consiglieri comunali.

“Finalmente la città potrà avere a disposizione un tratto di strada ampio che risponde efficacemente alle esigenze di traffico. Una tappa importante per garantire un miglior flusso della viabilità, con l’obiettivo di risolvere i disagi che i cittadini avevano riscontrato in passato – ha dichiarato il Primo Cittadino – Nel frattempo, proseguono le operazioni che permetteranno il rifacimento definitivo di Ponte Ceci, una delle infrastrutture più importanti per il collegamento tra diverse aree della città”.