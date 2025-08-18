Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 18 Agosto 2025

Via Ostiense chiusa al traffico per una abbondante perdita d’acqua causata dalla rottura di una conduttura idrica

Traffico deviato all’altezza di Castel Fusano e lavori in corso per il ripristino della rete

 

Diverse pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella serata di ieri sulla via Ostiense, dove un’abbondante perdita d’acqua, causata dalla rottura di una conduttura idrica, ha reso necessaria la chiusura, disposta dai Vigili del Fuoco, del tratto di strada compreso tra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello.

 

I caschi bianchi hanno attivato un potenziamento dei servizi di viabilità nell’area interessata, che rimarrà interdetta al traffico fino al completamento dei lavori di ripristino da parte di Acea.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Ostia Polizia Locale Via del Mare
Articoli correlati
Attualità

Isola Sacra: Festa Patronale Santa Maria Madre della Divina Provvidenza

lunedì, 18 Agosto 2025
Cronaca

Ferragosto intensificati i controlli sul territorio: raffica di multe e sgomberi

lunedì, 18 Agosto 2025
Attualità

Fiumicino festeggia il successo di Dario Boi alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra

lunedì, 18 Agosto 2025
Politica

Bando personale scuole e nidi comunali, Di Genesio Pagliuca: "Il Comune fermi tutto"

lunedì, 18 Agosto 2025
Sport

Supernova Fiumicino, ufficiale l’arrivo di Gabriele Gil

lunedì, 18 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz