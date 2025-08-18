Via Ostiense chiusa al traffico per una abbondante perdita d’acqua causata dalla rottura di una conduttura idrica

Traffico deviato all’altezza di Castel Fusano e lavori in corso per il ripristino della rete

Diverse pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella serata di ieri sulla via Ostiense, dove un’abbondante perdita d’acqua, causata dalla rottura di una conduttura idrica, ha reso necessaria la chiusura, disposta dai Vigili del Fuoco, del tratto di strada compreso tra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello.

I caschi bianchi hanno attivato un potenziamento dei servizi di viabilità nell’area interessata, che rimarrà interdetta al traffico fino al completamento dei lavori di ripristino da parte di Acea.