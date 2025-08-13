Di nuovo sfregiata via del Faro: rifiuti abbandonati dopo la maxi bonifica

A poco più di venti giorni dall’intervento del Comune, il tratto verso il vecchio faro è di nuovo invaso da immondizia

di Dario Nottola

A distanza di poco più di venti giorni dalla maxi bonifica eseguita dall’amministrazione comunale, di nuovo “sfregiato” il tratto terminale di via del Faro. Sacchi d’immondizia e cumuli di rifiuti abbandonati o lanciati da incivili rendono nuovamente indecorosa la situazione.

Una lotta senza quartiere che sembra però impari dinanzi alle continue scorribande di chi non rispetta il nostro bel territorio, assai complicato da sorvegliare per la sua vastità. E per l’appunto è necessario ribadire che tale segmento di territorio, quello che conduce al vecchio Faro ed al Passo della Sentinella, ha l’urgenza di essere più controllato con tutti gli strumenti di legge (fototrappole o telecamere) che alle Istituzioni è consentito dotarsi, accanto a maggiore sorveglianza da parte della Polizia locale delle Forze dell’ordine e, perché no, di guardie ambientali in grado di poter intervenire.

Appena lo scorso 22 luglio, l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, aveva coordinato le operazioni di bonifica del tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Oder e quella con Via G. Scagliosi. L’intervento, reso possibile grazie a un’ordinanza del Sindaco Mario Baccini, si era reso necessario a causa degli ennesimi episodi di abbandono incontrollato di rifiuti.

Parimenti alle forze di opposizione, l’Assessore Costa aveva denunciato pubblicamente lo stato di degrado dell’area e sporto querela contro ignoti, dopo aver effettuato un sopralluogo che ha evidenziato la presenza di grandi quantità di rifiuti: sacchi neri di spazzatura domestica, calcinacci, materiali di risulta, mobili ingombranti e altri scarti, tutti abbandonati ai margini della carreggiata e nelle aiuole spartitraffico.

(foto di Umberto Serenelli)