Venerdì scatta la Ztl per mettere ordine al traffico di via della Torre Clementina nelle ore serali

L’assessore alla Mobilità di Fiumicino, Angelo Caroccia, sottolinea che il progetto sarà “sperimentale”

di Umberto Serenelli

È conto alla rovescia per mettere ordine alla viabilità e scongiurare il parcheggio selvaggio nel centro storico di Fiumicino. Venerdì, infatti, il Comune istituirà la “Zona a traffico limitato” su via della Torre Clementina con un progetto “sperimentale” per le ore serali, dalle 18 alle 24, valido però il venerdì, sabato, domenica e festivi. L’obiettivo è quello di riorganizzare il caotico traffico nella zona centrale della Città, in particolare durante i fine settimana estivi quando la cittadina marinara viene presa d’assalto dai romani.

L’eccessiva presenza di autoveicoli infatti rende pesante il traffico nel Borgo e soprattutto limita la fluidità della circolazione da cui scaturisce il parcheggio selvaggio lungo la strada della ristorazione. Le auto in doppia fila o comunque in sosta proibita, soprattutto il sabato che la domenica, hanno ridotto il servizio erogato dal Cotral, che collega il litorale con la Capitale, perché i bus dei trasporti regionale sono stati costretti a variare l’itinerario, tagliato così il passaggio sulla via che costeggia la Fossa Traianea.

“L’avvio della Ztl ci lascia perplessi perché non abbiamo ricevuto le necessarie info – sottolinea preoccupato lo chef Marco Claroni, titolare dell’osteria dell’Orologio – La soluzione di trasferire in centro le persone con il mezzo pubblico è un’idea buona ma i clienti troveranno le vetture necessarie e le partenze poi saranno adeguate alle esigenze di chi sceglie di lasciare l’auto al parcheggio?”.

L’amministrazione punta dunque sulla mobilità pedonale e si gioca la carta del trasporto pubblico nella convinzione di riuscire a eliminare il traffico caotico nel Borgo proponendo la sosta nel parking di scambio al capolinea dei bus. Si tratta del piazzale Nilde Iotti, dove si svolge il sabato mattina il mercato rionale in cui disponibili 300 posti gratuiti. Da questo snodo parte poi la linea 7 che trasferirà i clienti ai ristoranti, transitando in piazzale Generale Alberto Dalla Chiesa, vicino alla sede comunale, dove ci sono a disposizione altri 100 stalli per la sosta. Il servizio del bus-navetta verrà protratto fino alle ore 24 per rispondere a questa sperimentazione.

“Venerdì è prevista l’attivazione della Ztl nel centro storico di Fiumicino – precisa l’assessore alla Mobilità, Angelo Caroccia –. Alla Polizia locale il compito di garantire il presidio all’ingresso di via della Torre Clementina, incrocio via degli Orti, per favorire l’accesso ai mezzi pubblici e agli autorizzati. Parliamo di una sperimentazione che sarà utile a verificare i benefici che porterà alla città. È chiaro che siamo pronti a potenziare i mezzi della linea 7 e apportare accorgimenti al progetto in caso di necessità”.

Tra i ristoratori serpeggia però il malcontento per alcuni aspetti del progetto di “isola pedonale” che ritengono negativi. “Non siamo d’accordo con questa novità – dice Carlo Solazzi, titolare del ‘Fronte del porto’ – perché rischia di ‘dirottare’ i nostri clienti sul lungomare della Salute, visto che non potranno accedere a via della Torre Clementina”.