Vasto incendio sulla via Pontina nella zona di Castel Romano

Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, della protezione civile e dei Carabinieri

di Fernanda De Nitto

Un vasto incendio sta interessando, dalle ore 13.00 circa, la via Pontina, altezza del chilometro 22, nella zona di Castel Romano.

In fiamme un’area verde, tra via di Trigoria e via Pontina, comprendendo anche la carreggiata, chiusa ovviamente per la scarsa visibilità della zona.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, della protezione civile e dei Carabinieri. Presente anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per monitorare la situazione e supportare le operazioni di spegnimento, alquanto difficili a causa del forte vento.