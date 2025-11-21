Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 21 Novembre 2025

Un weekend di celebrazioni per i 141 anni della bonifica del litorale romano

Tra Maccarese e Ostia Antica eventi, cerimonie e iniziative con studenti, istituzioni e anteprime dedicate alla memoria storica del territorio.

 

di Dario Nottola

Con protagonisti anche gli studenti, sarà un weekend, a Fiumicino ed Ostia Antica, all’insegna delle celebrazioni per il 141° anniversario della bonifica del litorale romano. Si parte domani con la prima cerimonia di celebrazione a Maccarese, in piazza del Maccarese, alle 15.30, dove, alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Fiumicino e Ravenna, si esibirà anche la corale degli studenti della scuola Ettore Marchiafava. Alle 16, all’ecomuseo del litorale romano, in piazza della Pace, in programma visite guidate.

Alle 17, alla Casa della partecipazione, la presentazione del volume “Naturalista di campagna” di Riccardo Di Giuseppe, e del volume “Al centro dei Centri. I bambini raccontano la vita di un tempo a Maccarese” di Maria Pia Cedrini. A seguire, come evento speciale in occasione del centenario delle leggi di bonificamento integrale e della nascita dell’azienda agricola Maccarese (1925), l’anteprima (in replica domenica mattina al Salone Riario di Ostia Antica) del film documento “Tutta la fatica del mondo”, con la regia di Paolo Isaja e le musiche di Ambrogio Sparagna, prodotto da Crt Cooperativa Ricerca sul Territorio e Cinema Ricerca: viene presentata la storia della bonifica agraria in destra del Tevere negli anni ’20 del ’900 con i materiali cinematografici inediti dell’epoca.

Domenica, alle 10, a Ostia Antica, al Sacrario alla memoria dei bonificatori romagnoli, la cerimonia di celebrazione alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Roma, Municipio X e Ravenna. A seguire, nel Salone Riario del borgo di Ostia Antica, in occasione del 100/mo anniversario della morte dello scienziato Giovan Battista Grassi, in agenda l’evento “Malaria!” con testimonianze a cura degli studenti dell’Ic Calderini Tuccimei di Acilia sulle scoperte di Grassi e la lotta antimalarica. Infine, dalle 14 alle 16, visite guidate all’ecomuseo del litorale romano in via del Fosso di Dragoncello.

