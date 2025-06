Un primo blocco di beni, tra cui Parco Tommaso Forti, passerà dalla Regione al Comune

Si conclude un lungo iter con l’accordo raggiunto tra i due Enti pubblici

di Dario Nottola

Un tappo che, dopo un lungo iter, si sblocca. Nell’immaginario collettivo di alcuni immobili, strutture o aree pubbliche, realizzati direttamente dal Comune, si pensa che appartengano di fatto al patrimonio dell’amministrazione comunale. Un esempio? Parco Tommaso Forti.

Ed invece, no. Tale opera, così come altre, figura su terreno di proprietà regionale. Ora, però, per un primo blocco di beni, tra immobili scolastici ed aree urbane, arriva l’atteso, da tempo, trasferimento di proprietà dalla Regione Lazio al patrimonio comunale. E così potranno esserci per essi, finalmente, ulteriori interventi di valorizzazione o messa in sicurezza, ad esempio, rimasti in stand by.

La Giunta comunale di Fiumicino ha, infatti, approvato il 10 giugno scorso lo schema dell’Accordo procedimentale tra la Regione ed il Comune per un primo gruppo di immobili già realizzati e ricadenti nel territorio comunale, in particolare ad Isola Sacra.

Nel trasferimento di proprietà di opere che, fino a oggi, risultavano formalmente su suolo regionale, figurano la Centrale di sollevamento delle acque reflue in via Coni Zugna, il Parco pubblico “Tommaso Forti” in via Lorenzo Bezzi, l’asilo nido “L’allegro ranocchio” in via Trincea delle Frasche, il nuovo nido “L’anatroccolo” in via Coni Zugna; sempre su via Coni Zugna, le scuole dell’infanzia “Isola dei tesori” e “Porto Romano”, e la scuola primaria “Porto Romano”, con aule formative, in via Padovani.

La delibera sarà ora trasmessa alla Regione Lazio per l’approvazione, con atto paritetico, dello schema dell’Accordo procedimentale tra i due Enti pubblici, mirato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. L’accordo raggiunto è frutto di un lungo iter.

“Un passaggio sul quale stiamo lavorando dal momento del mio insediamento per ridare forza e valore al patrimonio pubblico. Grazie all’intesa e alla collaborazione tra la mia Amministrazione e la Regione Lazio, è stata avviata la prima tranche del processo di trasferimento di beni al demanio del Comune – evidenzia con soddisfazione il Sindaco Mario Baccini – Per ciò che concerne parco Tommaso Forti ed altre situazioni analoghe, è attualmente in corso un’indagine amministrativa interna per chiarire come, in precedenza, siano stati effettuati investimenti comunali su beni non formalmente appartenenti al patrimonio dell’ente. È nostro dovere fare piena luce su queste situazioni, per garantire trasparenza e una gestione corretta delle risorse pubbliche”, conclude il Primo cittadino