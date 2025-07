“Ultimo Giorno di Gaza”: a Maccarese circa 100 persone all’evento promosso dalla Rete Fiumicino per Gaza

“Restiamo umani. Disertiamo il silenzio. E non sarà l’ultima iniziativa che ci sarà sul territorio”

Ieri sera, domenica 27 luglio, alle ore 22, circa un centinaio di persone ha risposto all’invito dell’iniziativa “Ultimo Giorno di Gaza”, promossa dalla Rete Fiumicino per Gaza. L’appuntamento si è tenuto davanti alla Conad di Maccarese, dove bandiere, strumenti musicali, fischietti, pentole e campanacci hanno dato vita a un corteo rumoroso e pacifico per rompere il silenzio che continua ad avvolgere il genocidio in corso a Gaza.

Il gruppo ha poi sfilato lungo la pista ciclabile e all’interno del borgo, portando la propria voce tra le tante persone sedute ai tavoli dei locali.

“Un gesto forte, nato dalla consapevolezza che di fronte all’inerzia del Governo e all’assordante silenzio dell’Amministrazione comunale, sia necessario agire in prima persona” dichiara la Rete Fiumicino per Gaza.

“Dopo il flash mob organizzato nei giorni scorsi a Passoscuro – prosegue – quella di ieri rappresenta la seconda iniziativa pubblica promossa dalla Rete Fiumicino per Gaza per sostenere un popolo allo stremo delle forze e per lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni”.

“Anche voi sarete giudicati, se non agite subito’. Come ricordava Papa Francesco. Facciamo chiasso’. Restiamo umani. Disertiamo il silenzio. E non sarà l’ultima iniziativa che ci sarà sul territorio” conclude la Rete Fiumicino per Gaza