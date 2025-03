Ufficio anagrafico Palidoro. De Pascali: “La sede non verrà chiusa ma ristrutturata”

“È l’ennesimo ‘al lupo al lupo’ diffuso dall’Opposizione, per gettare ombra su un risultato atteso da anni”

“La sede di Palidoro non verrà chiusa. Quello che è stato dichiarato dall’Amministrazione comunale è che la struttura sarà oggetto di ristrutturazione, visto l’evidente stato di fatiscenza” ribadisce Francesca De Pascali, Delegata al Decentramento Amministrativo, in risposta alle polemiche sollevate dal PD locale.

“Quando non si hanno argomenti si ricorre a estremi disperati tentativi – incalza – generare nelle persone il timore che accada qualcosa di sbagliato e ingiusto. Ancora una volta, pur di sminuire e screditare il decentramento amministrativo sul nuovo immobile di Aranova, si convincono i cittadini che sarà chiusa la sede già esistente a Palidoro”.

“Su quali basi si fonda questa affermazione dell’opposizione? Nessuna! È l’ennesimo ‘al lupo al lupo’ diffuso per gettare ombra su un risultato atteso da anni – ribadisce De Pascali – la localizzazione di servizi comunali, tributari e di Polizia Locale a Nord del territorio per agevolare lo svolgimento delle pratiche amministrative per migliaia di residenti e efficientare i controlli di Polizia Locale in zone da sempre dimenticate ed escluse”.

“L’opposizione avrebbe piuttosto dovuto agire durante i 10 anni in cui hanno avuto l’opportunità di governare. La dichiarata istituzione di un coordinamento volto a contrastare una chiusura mai e poi mai dichiarata è l’ennesima conferma dell’assenza di contenuti politici oltre alla tanta, troppa, demagogia verso i cittadini continuamente strumentalizzati in maniera indegna” conclude Francesca De Pascali