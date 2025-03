Ufficio anagrafico Palidoro: Califano, Di Genesio Pagliuca e Magionesi in prima linea contro la chiusura

“Parteciperemo attivamente a volantinaggi e sit-in, sostenendo il Comitato organizzatore in ogni iniziativa”

Giovedì 13 marzo, presso il circolo PD di Maccarese, si è tenuta la prima riunione con il coordinamento nato per contrastare la chiusura dell’ufficio anagrafico di Palidoro.

“L’iniziativa ha visto l’adesione di numerose realtà del territorio, unite nella ferma volontà di difendere un servizio essenziale per la comunità” lo dichiarano Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio; Ezio di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Magionesi, Segreteria PD Nord Fiumicino

“L’impegno del coordinamento – aggiungono – non si limiterà a scongiurare la chiusura degli uffici, ma mirerà a ottenerne il potenziamento, per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei cittadini. L’apertura della sede di Aranova deve rappresentare un’integrazione, non un’alternativa alla chiusura di Palidoro“.

“Per dare voce a queste istanze che riteniamo essere anche nostre, parteciperemo attivamente a volantinaggi e sit-in, sostenendo il Comitato organizzatore in ogni iniziativa. Saremo in prima linea per tutelare i diritti di tutti i cittadini delle zone nord di Fiumicino, da Passoscuro a Maccarese, e di tutte le altre località che subirebbero le conseguenze di una scelta scellerata e ingiustificata” concludono Michela Califano, Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Magionesi