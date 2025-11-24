Turismo, Onorato: “Fiumicino eccellenza internazionale e primo hub europeo”

Per l’assessore di Roma Capitale “Il Leonardo da Vinci è un asset decisivo e deve crescere per accogliere ancora più turisti”

Nel contesto degli Stati Generali del Turismo di Roma Capitale, è emerso con forza quanto l’aeroporto Leonardo da Vinci rappresenti un elemento centrale per l’accoglienza e lo sviluppo turistico della città.

L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha sottolineato: “Aeroporti di Roma gestisce un’assoluta eccellenza internazionale. Da anni Fiumicino è il primo hub aeroportuale in Europa, una vera ‘experience’ da vivere già nel momento del viaggio e dell’arrivo. Il Leonardo da Vinci è uno di quegli asset decisivi nella scelta di visitare la città e deve poter crescere strutturalmente per accogliere ancora più turismo e più persone“.

“Un riconoscimento che ribadisce il ruolo di Fiumicino come biglietto da visita di Roma e volano per il suo sviluppo turistico. L’aeroporto non è solo un’infrastruttura di transito, ma un vero e proprio punto di forza strategico per l’attrattività della capitale. Continuare a investire nella sua crescita significa investire nel futuro del turismo romano e nel benessere della città” ha concluso Alessandro Onorato