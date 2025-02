Trovata una soluzione per le persone rimaste senza medico di base

Circa 2mila assistiti verranno presi in carico dai dottori che operano tra Fregene ed Aranova

di Umberto Serenelli

Risolto il problema dei circa 2mila assistiti, residenti a nord del comune di Fiumicino, in particolare tra Fregene e Aranova, rimasti improvvisamente senza medico di base. Il disagio provocato dal fatto che alcuni dottori di famiglia sono andati in pensione e la crescita demografica del Comune costiero ha costretto l’amministrazione a farsi carico del problema.

“Abbiamo incontrato il responsabile del Distretto di Fiumicino dell’Asl Rm3 per cercare appunto una risposta ai cittadini rimasti senza medico di base – precisa il Presidente del consiglio comunale Roberto Severini – Il dott. Filippo Muscolo ci ha assicurato un suo intervento immediato, con la ricollocazione delle persone rimaste senza medico che verranno divise con quattro disponibili dottori di famiglia che operano nelle località in cui si sono registrate le carenze”.

Saranno quindi 2mila i “mutuati” in carico ai singoli medici anche se qualcuno teme di dovere fare la coda per essere visitato. Altri, invece, erano convinti che l’Asl aumentasse il numero di quelli presenti sul territorio che ha raggiunto la soglia degli 85mila residenti.

“A tal proposito stiamo lavorando, di concerto con l’Asl Rm3 di Fiumicino, per avere sul nostro vasto comune un numero maggiore di medici per rispondere alle esigenze sanitarie di una popolazione in grossa crescita. La salute dei nostri concittadini è un punto essenziale della politica del governo locale guidato Mario Baccini, per questo ci siamo attivati per colmare questo tipo di carenze” conclude Severini