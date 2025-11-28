Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 28 Novembre 2025

Trasporto scolastico, riaperti i termini: 224 nuove domande, già inseriti circa 200 studenti

Il Comune: “Liste trasmesse alla ditta, contatti immediati con le famiglie. Servizio operativo dalla prossima settimana”

 

 

A seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di trasporto scolastico, il Comune ha ricevuto 224 richieste complessive. Di queste, circa 200 sono già state inserite nelle liste degli aventi diritto, che saranno contattati in ordine cronologico.

 

“Gli studenti non ancora assegnati al servizio resteranno comunque in graduatoria: qualora si liberassero ulteriori posti, anche a seguito di eventuali rinunce, le famiglie saranno informate tempestivamente dagli uffici competenti” spiega l’Assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia.

 

Le liste aggiornate sono già state trasmesse alla ditta incaricata del servizio, che provvederà a contattare direttamente le famiglie. Il trasporto scolastico partirà dalla prossima settimana per tutti coloro che risultano in regola e aventi diritto.

 

“Siamo felici di aver garantito anche quest’anno un servizio fondamentale, offrendo un sostegno concreto alle famiglie – aggiunge Caroccia – Nonostante il ritardo nella riapertura dei termini, gli uffici hanno lavorato con grande rapidità e dedizione, riuscendo a evadere tutte le richieste nel più breve tempo possibile. I pochi bambini rimasti in graduatoria ricadono su linee già sature dall’inizio dell’anno scolastico”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
