Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 10 Novembre 2025

Trasporto scolastico, Pagliuca-Bonanni-Miccoli: “Promesse disattese e famiglie ancora senza risposte, nel Comune regna il caos”

“Le promesse sono rimaste parole al vento: che cosa si sta aspettando?”

“Non si era mai arrivati a un tale livello di caos e disorganizzazione nel servizio di trasporto scolastico del Comune di Fiumicino. È inaccettabile che, a distanza di oltre un mese dalle promesse fatte in Commissione – e dagli immancabili annunci trionfalistici della maggioranza – ancora nulla si sappia sulla riapertura dei termini per le iscrizioni.” Lo dichiarano i consiglieri di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche, e Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale Lista Civica Ezio.

 

“Le famiglie si trovano in una situazione di enorme difficoltà, costrette ogni giorno a fare i conti con ritardi, mancate informazioni e totale incertezza. Le promesse sono rimaste parole al vento: che cosa si sta aspettando? Il Natale? O forse che le famiglie, esasperate, si organizzino da sole?”

 

“La gestione di questo servizio essenziale – concludono i consiglieri – è l’ennesima prova di un’Amministrazione che non ascolta i cittadini e che continua a sottovalutare i problemi concreti della quotidianità. Serve chiarezza, subito, e soprattutto rispetto per le famiglie del nostro territorio.”

 

 

Tags
Barbara Bonanni Ezio Di Genesio Pagliuca Giuseppe Miccoli Trasporto scolastico
