Trasporto pubblico regionale: modifiche circolazione linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto; FL3 Roma-Cesano/Viterbo; FL5 Roma-Civitavecchia

Dalle 9.30 alle 12 dell’11 maggio attivato servizio bus per i viaggiatori

di Dario Nottola

Dalle ore 9.30 alle ore 12.00 di domenica 11 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria nell’ambito della Stazione di Roma Ostiense, la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale potrà subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso e programmazione di autobus.

Alcuni treni della linea FL1 Orte-Roma–Fiumicino Aeroporto subiranno cancellazioni. Attivo servizio di autobus tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto.

Ed ancora, alcuni treni della linea FL3 Roma–Viterbo subiranno modifiche e/o cancellazioni. Previsto servizio bus tra Cesano e Valle Aurelia.

Alcuni treni delle linee Civitavecchia–Roma Ostiense, Roma Termini–Civitavecchia, Roma Tuscolana–Civitavecchia e Roma Termini–Roma Aurelia subiranno variazioni di orario, di percorso e cancellazioni. Previsto servizio bus tra Roma Ostiense e Roma S. Pietro, Roma Termini e Civitavecchia, Roma Aurelia e Roma Ostiense e Civitavecchia e Roma Ostiense.

“I tempi di percorrenza degli autobus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale – informa Trenitalia – I posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non sarà ammesso il trasporto bici, non saranno ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti”.