Trasporto pubblico, nuovo confronto con Astral sulle linee del futuro servizio

Severini: “Analizzate nel dettaglio le tratte della nuova Unità di Rete. Obiettivo garantire collegamenti capillari e integrati per tutto il territorio”

Prosegue il lavoro di confronto tra il Comune di Fiumicino e Astral in vista della riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Nella giornata di ieri si è svolto, presso la sede della società regionale, un tavolo tecnico operativo dedicato alla definizione delle nuove tratte che interesseranno il territorio nell’ambito della futura Unità di Rete.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, l’assessore ai Trasporti Angelo Caroccia, il dirigente comunale ingegnere Luigi Di Luzio e la presidente della Commissione Trasporti Francesca De Pascali. Per Astral erano presenti il presidente Giuseppe Simeone e i vertici dell’azienda.

“È stato un incontro particolarmente proficuo – dichiara il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini – durante il quale abbiamo esaminato nel dettaglio il piano delle nuove tratte che interesseranno Fiumicino. Il confronto è stato utile per mettere a raffronto l’attuale rete del trasporto pubblico con le soluzioni proposte da Astral, valutando la capillarità del servizio e l’integrazione con i principali nodi di scambio”.

“L’obiettivo condiviso – spiega Severini – è quello di garantire ai cittadini collegamenti efficienti e frequenti, mantenendo un livello di servizio il più possibile in linea con quello attualmente esistente, ma migliorando l’organizzazione complessiva della rete“.

Il confronto tra amministrazione comunale, Astral e Regione Lazio proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori passaggi tecnici, necessari a definire gli ultimi aspetti logistici prima dell’avvio operativo del nuovo servizio, previsto dal 1° luglio.