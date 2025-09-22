Caricamento...

Trasporto pubblico locale: più corse per studenti e lavoratori

Potenziato il servizio verso Ostia: attiva da domani una seconda linea 5bis

 

A partire da domani entrerà in funzione una seconda linea 5bis, che affiancherà le già operative linee 5 e 5bis in direzione Ostia. Il nuovo servizio seguirà gli stessi orari della linea 5bis attualmente attiva, viaggiando in contemporanea. L’iniziativa mira a incrementare il servizio di trasporto pubblico locale a beneficio degli studenti del nostro territorio che quotidianamente si spostano verso il X Municipio.

 

“Come già annunciato, l’Amministrazione Comunale sta lavorando per implementare le linee del trasporto pubblico locale – dichiara l’Assessore ai Trasporti Pubblici Locali, Angelo Caroccia – Quest’anno gli studenti che usufruiscono del TPL sono aumentati e in questa prima settimana dall’inizio della scuola, abbiamo constatato la necessità di potenziare il servizio per garantire maggiore efficienza, frequenza e comodità negli spostamenti, rispondendo alle esigenze di chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici per studio e lavoro”.

 

 

