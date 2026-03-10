Trasporto pubblico, Fiumicino verso il passaggio ad Astral: primo confronto con il Comune

Incontro istituzionale tra amministrazione e società regionale: al centro studenti, pendolari, aeroporto e potenziamento delle linee invernali ed estive

Nella prospettiva del passaggio del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino sotto la gestione di Astral, come già avvenuto in diversi altri comuni del Lazio, si è svolto un importante incontro istituzionale tra l’amministrazione comunale e i vertici della società regionale.

Al tavolo di confronto hanno preso parte l’assessore ai Trasporti Angelo Caroccia, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e la presidente della Commissione Trasporti Francesca De Pascali.

“È stato un confronto necessario – afferma Caroccia – grazie al quale abbiamo portato all’attenzione di Astral tutte le esigenze e le criticità del nostro territorio. Fiumicino è un comune molto vasto, con una forte domanda di mobilità legata sia al periodo scolastico sia agli spostamenti quotidiani dei pendolari”.

Durante l’incontro è stata evidenziata in particolare la grande presenza di studenti che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico locale, insieme ai numerosi lavoratori che si spostano all’interno del territorio comunale o verso le stazioni ferroviarie e l’aeroporto Leonardo da Vinci, nodo strategico che genera quotidianamente flussi di migliaia di lavoratori e turisti.

“Nel corso della riunione – aggiunge l’assessore – si è discusso del potenziamento delle linee invernali e del servizio scolastico, ma anche della necessità di sviluppare e rafforzare il trasporto estivo, con l’obiettivo di ridurre il traffico e limitare l’utilizzo delle auto private”.

Al termine dell’incontro è stato fissato un nuovo appuntamento tra circa dieci giorni, per proseguire il confronto e approfondire bisogni, criticità e possibili soluzioni utili a migliorare il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio di Fiumicino.

“Ringrazio i dirigenti comunali e quelli di Astral – conclude Caroccia – per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata nel portare avanti questo percorso di collaborazione”.