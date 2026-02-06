Trasporto Pubblico, avviata l’organizzazione per il passaggio alla nuova Unità di Rete della Regione

De Pascali: “Programmazione e trasparenza per evitare disagi”

“In vista dell’imminente attivazione dell’unità di rete del Trasporto Pubblico Locale della Regione Lazio, siamo al lavoro per gestire questa fase di transizione in modo ordinato ed efficace” lo dichiara Francesca De Pascali, Presidente della Commissione Consiliare Trasporti.

“Come Presidente della Commissione – aggiunge – sto seguendo da vicino, passo dopo passo, questa evoluzione che rappresenta un momento importante per il futuro della mobilità sul nostro territorio. Abbiamo già avviato un confronto serio e costruttivo con gli uffici competenti e i diversi livelli istituzionali con l’obiettivo di dare continuità al servizio, risposte concrete alle esigenze di cittadini e utenti e tutelare i lavoratori”.

“Il passaggio alla nuova unità di rete dovrà essere affrontato con programmazione e trasparenza – rimarca – per evitare disagi e garantire un sistema più efficiente e coordinato. La Commissione manterrà il proprio ruolo di monitoraggio e indirizzo, accompagnando l’Amministrazione affinché questa riorganizzazione impatti positivamente sulla vita quotidiana dei cittadini”.

“Data l’importanza e l’impatto di questa trasformazione imposta dalla normativa, organizzeremo presto degli incontri con la cittadinanza: informare la comunità è il primo passo per governare il cambiamento con responsabilità” conclude Francesca De Pascali