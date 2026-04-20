Taglio del nastro per l’ex Dazio di Maccarese

Autorità e associazioni inaugurano il nuovo hub strategico per il territorio

di Dario Nottola

L’ex Dazio di Maccarese rinasce ufficialmente e torna a disposizione della cittadinanza come nuovo punto di riferimento e centro di aggregazione per l’intero territorio.

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza dell’Assessore ai Trasporti e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, che ha proceduto al simbolico taglio del nastro insieme al Sindaco Mario Baccini, sancendo così l’inizio di un nuovo corso per lo storico immobile. Presente anche la Consigliera regionale Marika Rotondi.

All’evento hanno partecipato autorità di rilievo nazionale e locale, tra cui il Senatore Andrea De Priamo, e Massimiliano Graux delegato del Sindaco per la navigabilità del Tevere.

“Il recupero della struttura rappresenta un traguardo fondamentale per la comunità – ha sottolinea Stefano Travaglini responsabile Confcommercio litorale nord Fiumicino, il quale ha evidenziato anche come l’ex Dazio – smetta finalmente di essere un rudere per trasformarsi in una concreta opportunità di sviluppo che onora le radici storiche della zona”.

A rimarcare il valore economico dell’operazione è intervenuta Chiara Strappini, Presidente di Confcommercio Litorale Nord, definendo l’apertura “come un segnale vitale per il tessuto commerciale locale e un polo attrattivo capace di generare un indotto positivo per tutte le attività limitrofe”.

Grazie a questo intervento di riqualificazione, lo spazio si candida a diventare il cuore pulsante di Maccarese, un presidio attivo per l’incontro e la crescita sociale del litorale laziale.

L’obiettivo è rafforzare la rappresentanza delle imprese locali, migliorare il dialogo con le istituzioni e contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema turistico-balneare del litorale romano.

La nuova sede dell’Associazione Marina di Fregene si propone “come spazio operativo, punto di incontro tra imprenditori e luogo di progettazione delle strategie future del territori”.