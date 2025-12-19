Studenti dell’Istituto Baffi di Fregene in campo per l’iniziativa “Sport sotto l’albero: coltiviamo valori, raccogliamo traguardi”

di Dario Nottola

Questa mattina sei classi dell’Istituto Paolo Baffi di Fregene hanno partecipato, con entusiasmo, all’iniziativa “Sport sotto l’albero: coltiviamo valori, raccogliamo traguardi”.

L’evento, organizzato dall’Oratorio di Fregene in collaborazione con la scuola Paolo Baffi, ha avuto come fulcro una partita di calcio presso la Polisportiva di Fregene “Aristeide Paglialunga”, durante la quale i ragazzi si sono confrontati su temi di pace, fratellanza e solidarietà.

A metà mattinata, l’intervento del Vescovo di Civitavecchia e Porto Santa Rufina, Gianrico Ruzza, ha reso ancora più speciale l’iniziativa, con un messaggio profondo sull’importanza di riscoprire il vero spirito del Natale. Un momento che ha aggiunto valore all’evento, sottolineando il significato di amore, comunità e condivisione.

Gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia Costiera di Fregene erano presenti per testimoniare la loro vicinanza e il loro sostegno a questo percorso educativo e sociale. La loro partecipazione ha avuto un forte valore simbolico, rappresentando un segno tangibile di collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità.

Nel proseguo della giornata, i ragazzi si sono spostati all’Oratorio di Fregene dove, ad accoglierli, c’era un gazebo che li ha invitati a scrivere e appendere i propri pensieri. Un gesto simbolico di riflessione che ha arricchito ulteriormente l’atmosfera natalizia. In quel contesto è stato posto anche un albero vero, che verrà piantato dopo le feste, come segno di crescita e speranza per il futuro.

Nella seconda parte della giornata, i ragazzi sono stati premiati per il loro impegno. Il Vice Sindaco Giovanna Onorati ha portato i saluti e gli auguri del Sindaco Mario Baccini e dell’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza dei percorsi educativi che si stanno facendo con i giovani del nostro territorio. Un gesto che ha dato valore alla collaborazione tra istituzioni e giovani.

L’evento è stato ulteriormente arricchito dalla performance musicale di Carmelo Iorio de “La Pantera Rosa”, che ha reso l’atmosfera ancora più festosa e suggestiva. Infine, la giornata si è conclusa con la celebrazione della Messa da parte di Don Giuseppe Curtò nella Parrocchia di Santa Maria Assunta, momento di spiritualità che ha dato un senso profondo a questa iniziativa.

“Una mattinata semplice ma ricca di significati importanti: giovani, sport, legalità, socialità e comunità. Questi valori sono stati al centro di tutta l’iniziativa, testimoniando l’importanza di costruire insieme un futuro migliore, basato sulla collaborazione, sull’inclusione e sul rispetto reciproco. In un momento storico in cui i ritmi sono sempre più frenetici, iniziative come questa ci ricordano l’importanza di fermarci a riflettere sui veri valori che devono guidarci, come la gentilezza, l’amicizia e il rispetto per gli altri. Il Natale ci invita a riscoprire questi principi ed oggi, più che mai, è fondamentale coltivarli e trasmetterli alle nuove generazioni”, sottolinea l’incaricato alle Politiche Giovanili, Tommaso Campennì.