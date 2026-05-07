Strade, marciapiedi e segnaletica: Fiumicino investe 24 milioni sulla viabilità

La Giunta avvia il nuovo “Piano Strategico Urbano”. Baccini: “Un intervento straordinario che coinvolgerà tutto il territorio”

L’Amministrazione comunale di Fiumicino, tramite l’approvazione di delibere di Giunta, ha avviato l’aggiornamento del piano delle opere pubbliche, che dovrà essere successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale. Un investimento di circa 24 milioni di euro destinato al rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale che interesserà tutte le località.

Un piano organico e strutturato che nasce dall’ascolto del territorio: le priorità di intervento sono state individuate sulla base delle numerose segnalazioni dei cittadini e dei sopralluoghi effettuati dall’area Lavori Pubblici, che hanno evidenziato criticità diffuse, spesso legate ad anni di mancata manutenzione.

“Questo programma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo della città, che non si limita ai grandi progetti infrastrutturali, ma guarda con attenzione anche alla cura del territorio e alla qualità degli spazi vissuti quotidianamente dai cittadini – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Un intervento straordinario per entità e capillarità, un vero e proprio ‘Piano Strategico Urbano’ che mira a restituire dignità e funzionalità alle strade di Fiumicino. L’iter amministrativo è stato avviato e richiederà i tempi necessari per completare tutti i passaggi previsti, ma per questa Amministrazione rappresenta una priorità assoluta. Gli interventi programmati riguarderanno tutte le località del Comune; vogliamo restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità alla rete viaria cittadina, senza lasciare indietro nessuno. Interverremo non solo sui grandi assi viari, ma anche sulle strade di quartiere, che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini.”

In parallelo, il Comune continua a monitorare con attenzione i lavori effettuati sul territorio da parte dei gestori dei sottoservizi – come Italgas, Acea e gli operatori della fibra – agendo laddove si rendano necessari ripristini o correttivi.

“Un intervento atteso da anni che segna un cambio di passo deciso per restituire ai cittadini una città sempre più moderna e vivibile. Dalle strade passa il futuro della città: da qui riparte il cambiamento.” conclude il Primo Cittadino