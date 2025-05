Stop movida, Califano: “Quando fu presa dalla sinistra fecero fuoco e fiamme”

“Bene hanno fatto i gruppi di opposizione a sollevare questa problematica”

“La politica, spesso, sembra avere memoria corta. Quando si è all’opposizione, si tende a criticare l’operato di chi governa, affermando di avere soluzioni migliori all’incapacità percepita. Nell’estate del 2020, l’allora amministrazione di centro-sinistra a Fiumicino, emanò un’ordinanza per vietare concerti e discoteche all’aperto dopo le 21.30. Ciò era finalizzato a mitigare le difficoltà legate alla stagione del Covid-19, a evitare assembramenti, pur senza limitare eccessivamente la libertà di movimento delle persone, nel rispetto dei vari Dpcm in vigore” lo ricorda la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano

“Oggi, il centro-destra al governo di Fiumicino, da ormai due anni – aggiunge – di fronte ai disordini di traffico registrati durante le festività del 25 aprile e del primo maggio, ha emesso un’ordinanza di 30 giorni che impone lo stop agli eventi musicali e danzanti presso chioschi e stabilimenti balneari”.

“Sorge quindi una domanda – evidenzia Califano – non erano pronti ad amministrare il territorio? Quale piano hanno per affrontare la stagione estiva in una zona solitamente molto frequentata e cruciale per l’economia locale? E cosa accadrà dopo il 2 giugno?“.

“Questa situazione sembra dimostrare che, talvolta, quando si è all’opposizione e si sceglie la via della demagogia, prima o poi emergono le contraddizioni – rimarca – Il governo di centro-destra e il sindaco Baccini appaiono, dopo due anni, ancora inopportuni e impreparati ad amministrare in modo efficace un territorio come quello di Fiumicino. È evidente che la bacchetta magica non ce l’avevamo noi come non ce l’hanno neppure loro”.

“La differenza? L’onestà intellettuale è il rispetto per i nostri concittadini. Bene hanno fatto i gruppi di opposizione a sollevare questa problematica” conclude Michela Califano