Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 19 Dicembre 2025

Sportello ATER: ecco il calendario delle aperture fino a maggio 2026

Ricevimento al pubblico a martedì alterni presso la sede di piazza Dalla Chiesa

 

 

È stato definito il calendario di apertura dello sportello ATER per il periodo compreso tra gennaio e maggio 2026. Il servizio sarà attivo a martedì alterni, con ricevimento del pubblico dalle ore 10 alle 13.

 

Lo sportello si trova in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, al secondo piano dell’area edilizia, stanza 209, e rappresenta un punto di riferimento per i cittadini che necessitano di informazioni e assistenza in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

Le date di apertura previste sono: 13 e 27 gennaio; 10 e 24 febbraio; 10 e 24 marzo; 7 e 21 aprile; 5 e 19 maggio 2026.

 

L’invito rivolto all’utenza è quello di verificare attentamente il calendario e presentarsi esclusivamente nei giorni indicati, al fine di garantire un accesso ordinato e regolare al servizio.

 

 

