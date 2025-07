Solidarietà: distribuiti a 180 famiglie e altre realtà del territorio, 100 quintali e 80 pallet di beni di prima necessità

Monica Picca (Assessore Servizi Sociali): “Un gesto senza precedenti per il nostro territorio”

Grande operazione di solidarietà, distribuiti 100 quintali e 80 pallet di beni di prima necessità, grazie alla collaborazione con un importante ipermercato locale e numerose associazioni del territorio. Gli articoli, tutti nuovi e impacchettati, comprendevano alimenti, lenzuola, piumoni, ferri da stiro, stendini, cancelleria, zaini, teli da mare, giochi, pantofole, calzini, vestiario maschile e femminile, asciugamani, e molto altro.

La generosa donazione è stata distribuita a 180 famiglie del territorio, da nord a sud del Comune, nonché a diverse realtà che operano sul campo, come la Caritas Diocesana, la Parrocchia Stella Maris, la Casa Famiglia di Passoscuro, che ospita ad oggi 20 bambini, e l’associazione EDOS di Parco Leonardo, insieme ad altre associazioni locali.

La donazione è stata coordinata dalla Misericordia di Fiumicino, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, con il supporto di 26 volontari, impegnati in tutte le fasi dell’intervento, dal carico alla distribuzione. Questo tipo di operazione, che si ripete almeno quattro volte l’anno, ha visto una contributo di proporzioni mai raggiunte in passato, e ha avuto un impatto particolarmente positivo sulle famiglie in difficoltà.

“Un gesto di solidarietà senza precedenti per il nostro territorio – dichiara Monica Picca, Assessore ai Servizi Sociali di Fiumicino – Il sostegno ricevuto dall’ipermercato, che ha deciso di destinare questa immensa donazione alle famiglie di Fiumicino, è un esempio concreto di come le istituzioni e le associazioni possano unire le forze per raggiungere risultati straordinari. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, in particolare il Responsabile e il personale della Misericordia, e le numerose associazioni locali, con il quali c’è stata una sinergia impeccabile”.

“Durante tutta la scorsa settimana abbiamo lavorato a stretto contatto per risolvere le problematiche logistiche e garantire che i beni venissero distribuiti in breve tempo. Questo lavoro di squadra ha portato una grande gioia a tutte le famiglie e ai bambini coinvolti. Ancora una volta, un grazie sincero alla Misericordia e a tutte le realtà locali. Questa è la vera essenza dell’impegno sociale” conclude Monica Picca