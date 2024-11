Sociale: anche Fiumicino avrà il suo garante degli anziani, prossima la nomina

Coronas e Picca: “Una nomina fondamentale per difendere un grande patrimonio della nostra comunità”

“Nell’ultima commissione sociale abbiamo messo al centro la figura del garante degli anziani e siamo prossimi alla nomina” lo dichiarano Alessio Coronas, presidente della commissione politiche sociali, e Monica Picca, Assessore al sociale.

“Come Comune di Fiumicino vogliamo istituire questo ruolo, seguendo l’esempio del Comune di Firenze – proseguono – Ed è proprio con la dottoressa Cinzia Vitali, garante degli anziani di Firenze, ci siamo confrontati in commissione: la Dottoressa ci ha spiegato come sia stata istituita questa figura e come debba essere intesa”.

“Crediamo che questa nomina sia fondamentale per difendere un grande patrimonio della nostra comunità. Gli anziani troppo spesso sono vittime di truffe e raggiri, a causa della loro condizione di debolezza e solitudine. Il garante è colui che deve difendere i diritti della terza età e in quanto tale dev’essere una figura supra partes, apolitica. Un caloroso ringraziamento va alla dottoressa Cinzia Vitale e per aver partecipato alla nostra commissione e aver portato il suo contributo” concludono Alessio Coronas e Monica Picca