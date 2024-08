Sicurezza, sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri tutta l’area costiera tra Fiumicino, Fregene e Passoscuro

Oltre 750 le persone identificate, 480 veicoli controllati, 2 arresti e 16 denunce

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia e i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree di maggiore afflusso di persone, nelle località del litorale romano di Fiumicino, Fregene e Passoscuro, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, dei fenomeni delittuosi di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti e legati alla c.d. “malamovida”.

Il bilancio dell’attività è di oltre 750 persone identificate, 480 veicoli controllati, di 2 persone arrestate e di 16 persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza. I Carabinieri hanno poi sanzionato conducenti di veicoli per violazioni al Codice della Strada per complessivi 36.000 euro, procedendo al ritiro di 33 patenti di guida con conseguente sequestro amministrativo di 8 veicoli.

Inoltre i Carabinieri hanno arrestato due persone, entrambe controllate d’iniziativa, risultate gravate da un ordine di carcerazione per cumulo pene e pertanto le hanno condotte in carcere. I Carabinieri hanno poi denunciato a piede libero 4 automobilisti, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza. Per tutti si è proceduto al ritiro della patente di guida. Effettuati numerosi controlli per cercare di arginare gli incidenti stradali mediante etilometro con posti di controllo per la verifica del rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali, sottoponendo 8.800 conducenti di veicoli al controllo speditivo con precursore “alcool test”. Segnalati anche diversi giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.

Infine, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi del N.A.S. di Roma, hanno disposto il provvedimento di sospensione, con contestuale chiusura, del ristorante di uno stabilimento balneare di Fregene, per accertate carenze strutturali potenzialmente lesive per la salute degli utenti.