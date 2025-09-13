Scuole, Tasciotti: “Il calo demografico non inciderà nell’immediato sui plessi di Fiumicino”

“I nostri istituti restano un presidio fondamentale per la comunità”

di Fernanda De Nitto

“I dati statici enunciati dall’ufficio scuola del Comune di Fiumicino effettivamente denotano un lieve calo delle presenze di studenti presso i nostri istituti. Ciò costituisce un processo endemico e statistico di una città che sta evolvendo sia sotto il profilo urbanistico che demografico” lo afferma Roberto Tasciotti, incaricato del Sindaco alle politiche scolastiche.

“Tutte le nostre scuole – aggiunge – sono e resteranno sempre il punto di riferimento della comunità, un’eccellenza del nostro territorio per professionalità ed attenzione riposta verso le nuove generazioni”.

“Anche con il progressivo decremento delle fasce d’età più giovani – prosegue – la diminuzione delle nascite e il parziale riassetto delle strutture educative non vi saranno evidenti congiunture che possano far palesare una eventuale chiusura di alcuni plessi scolastici nel nostro territorio. Tale problematica, se fosse, potrebbe emergere soltanto in un lasso temporale futuro di circa quindici anni”.

“Nell’occasione dato l’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026 auguro a tutte le componenti scolastiche un proficuo percorso educativo e formativo ricco di cultura e di armonia tra gli studenti” conclude Roberto Tasciotti