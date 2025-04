Salvo D’Acquisto, De Vecchis: “Con il suo eroico gesto ha salvato la vita di 22 civili presso la torre di Palidoro”

“Lui non è stata una vittima, ma un eroe delle Forze Armate”

“Doveroso da parte mia partecipare, come ospite, al consiglio comunale straordinario di Fiumicino nel quale si è conferita la cittadinanza onoraria a Salvo D’Acquisto” afferma William De Vecchis, senatore della Repubblica dal 2018 al 2022, da sempre impegnato politicamente sul territorio di Fiumicino.

“Nel mio intervento – aggiunge – ho voluto evidenziare che il Vice Brigadiere dei Carabinieri, è figlio della cultura ed educazione militare tradizionale delle eroiche Forze Armate Italiane, che da sempre difendono la madre patria. L’eroico gesto di Salvo D’Acquisto, immolatosi per la salvare la vita di ventidue civili presso la torre di Palidoro, nel territorio di Fiumicino, non è un atto politico ma militare, lui non è una vittima ma un eroe in armi”.

“In troppi negli anni hanno denigrato le Forze Armate Italiane, come oggi denigrano le Forze dell’Ordine in nome di una società senza identità e non riconoscendo più i sacri confini” ha concluso De Vecchis